Carlos Alberto de Nóbrega e Matheus Ceará se apresentam em Barueri nesta sexta-feira (1)

O comediante Carlos Alberto de Nóbrega, comandante da Praça É Nossa, do SBT, retorna aos palcos com espetáculo “O Show é Nosso – Contando as Piadas que Não pode Contar na Praça”, ao lado de Matheus Ceará.

Longe das apresentações ao vivo há 15 anos, “Cazalbé” volta aos teatros com seu famoso banco da praça, em que por mais de uma hora, ao lado de Ceará, garantem ao público boas gargalhadas com histórias e piadas que não podem ser exibidas na televisão.

“Queremos dar alegria e trazer o riso às pessoas. No show teremos muitas surpresas, com piadas engraçadas, bem-humoradas, improvisos e interação com a plateia”, comenta Carlos Alberto.

O show em Barueri será no dia 1º, às 21h, na Praça das Artes de Barueri (Teatro Barueri Praça das Artes Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos).

Os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital.

