Carlos Alberto se livra de dívida de IPTU em Alphaville

O apresentador de “A Praça é Nossa”, do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega conseguiu se livrar de uma suposta dívida de IPTU, cobrada pela Prefeitura de Santana de Parnaíba, de sua mansão em Alphaville.

A advogada do apresentador, Gabrielle Brandão, disse ao “Notícias da TV”, que a administração municipal fez uma “cobrança indevida”, mas que o erro já foi corrigido.

A dívida era referente ao IPTU de uma mansão de 3 mil metros quadrados, onde Carlos Alberto morou quando era casado com Andréa Nobrega. Atualmente, a socialite mora na mansão com os dois filhos de seu casamento com o apresentador, Maria Fernanda e João Victor.

A propriedade foi construída em dois lotes e o IPTU era cobrado com base nos dois terrenos, de acordo com Gabrielle Brandão. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, no entanto, teria juntado ambos e passou a cobrar o imposto duplicadamente.

“Criou-se então uma outra inscrição [municipal do lote]. Mas, em vez de desconsiderarem as duas inscrições anteriores, durante muitos anos mandaram a cobrança de IPTU das duas e também da unificada”, explicou a advogada, que também administra a contabilidade do apresentador.

Gabrielle Brandão afirmou também que além da cobrança indevida ter sido retirada, os bens de Carlos Alberto não foram penhorados. “A gente se manifestou no processo, e a própria prefeitura verificou que existia um erro. Ela se manifestou dizendo que estava cancelando as inscrições que geraram duplicidade”.

Carlos Alberto soube da suposta dívida somente quando foi intimado. No entanto, disse que não pretende processar a administração municipal de Santana de Parnaíba. “Não devo a ninguém. O dia que eu deixar de pagar uma dívida é porque morri. Pode ter certeza”, afirmou o apresentador à reportagem.

“Hoje a prefeitura deve para nós. Não sei dizer o valor, porque tudo ainda vai ser calculado”, afirmou Gabrielle.

A Justiça determinou a retirada do nome de Carlos Alberto do banco dos órgãos de cadastros de restrição ao crédito. O apresentador aguarda também a restituição do valor pago a mais.