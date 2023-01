Carmônio Bastos pretende reformar prédio da Câmara de Osasco nos próximos meses

O novo presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos, apresentou as ideias que pretende executar durante o biênio 2023-2024. Entre as prioridades estão uma ampla reforma no prédio do Legislativo, além de oferecer mais visibilidade à atuação dos parlamentares.

O vereador diz que pretende iniciar as obras em até cinco meses. “O atual prédio está insalubre, temos rachaduras e alguns problemas de estrutura que precisam ser resolvidos. Tínhamos o plano de construir em outro lugar, mas optamos por construir no mesmo lugar, com uma estrutura melhor. E a localização é privilegiada, na Avenida dos Autonomistas, que facilita o acesso da população”, comentou Carmônio Bastos.

Segundo o presidente, o projeto inclui novo plenário, sala para convenções, reuniões, com melhor estrutura para o desenvolvimento dos trabalhos, pensando ainda na possibilidade do aumento no número de vereadores no futuro.

A inclusão da Câmara no programa “Osasco sem Papel” também é um ponto destacado por Carmônio. “Vamos deixar a Câmara mais moderna, digitalizar os processos, acabar com os gastos com papel. Esperamos que em cinco meses o processo esteja concluído”, esclareceu o presidente.

Outros assuntos citados por Carmônio são a revisão das Leis Municipais e o projeto de oferecer mais publicidade à atuação dos parlamentares. “A maior parte da população não sabe o papel importante da Câmara Municipal. Precisamos mostrar o trabalho de excelência que a câmara realiza. Sem a participação da Câmara a cidade não avança”, afirmou.

Ele defende que a melhora nos indicadores da cidade e a atual posição de Osasco no ranking das mais ricas do país, sendo o 7º melhor PIB, é possível com a participação da Câmara. “Somos uma equipe que vence no coletivo, mesmo com divergências, mas todos querem o bem da população e vamos continuar participando e sendo fundamentais nesse avanço”, finaliza Carmônio Bastos.