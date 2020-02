Carnaval: 99 lança campanha contra o assédio e dá desconto em corridas para Delegacia da Mulher

Entre os dias 21 e 26 de fevereiro, o aplicativo de transporte 99 vai conceder desconto de até R$ 20 em corridas que tenham como destino a Delegacia da Mulher em todo o país. A iniciativa visa apoiar vítimas de assédio e incentivar denúncias durante o Carnaval.

O desconto será aplicado automaticamente pelo aplicativo de transporte para qualquer corrida que tenha como destino uma Delegacia da Mulher, independentemente de onde o assédio tenha acontecido.

As denúncias por assédio aumentam em 20% no período de carnaval, segundo informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). “Vamos apoiar iniciativas para acolher as vítimas de assédio e dar voz a essa causa, especialmente neste período do ano, em que os casos crescem consideravelmente”, diz Stella Brant, Diretora de Marketing da 99.

Stella diz ainda que a 99 está trabalhando em outras ações educativas, como o envio mensagens via aplicativo, para passageiros, e um episódio especial sobre segurança no podcast “Papo de Motora”, destinado aos motoristas do aplicativo.

Pelo segundo ano consecutivo, a 99 apoiará ainda a ação “Anjos do Carnaval” que integra a campanha #CarnavalSemAssédio e acolhe mulheres e LGBTs que tenham sofrido assédio nesta época festiva. Voluntários estarão espalhados pelos principais blocos de rua de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e Salvador para realizar a ação.

Cupom de desconto da 99 para curtir o carnaval

A 99 também oferecerá descontos de 25% aos usuários entre os dias 21 e 26/2. Os descontos serão aplicados a dez corridas por usuário que utilizarem o cupom “99FOLIA”. O benefício será aplicado em corridas que tenham como origem ou destino nas estações de metrô e trem que mais recebem chamadas durante o carnaval, segundo dados de corridas da 99, espalhadas por 18 cidades da grande São Paulo.

Serviço

Subsídio de R$ 20 em corridas para a Delegacia da Mulher

Aplicado automaticamente mediante destino, de 21 a 26/2.

Página oficial da campanha, com a lista completa das Delegacia da Mulher