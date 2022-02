Carnaval: confira os serviços municipais que abrem e fecham em Itapevi

O Carnaval vai alterar o funcionamento dos serviços públicos em Itapevi, entre este sábado (26) e a quarta-feira (2). No dia 28 de fevereiro será ponto facultativo, assim como nos dias 1 e 2 de março. As atividades públicas serão retomadas normalmente apenas a partir das 8h de quinta-feira (3).

O expediente administrativo da Prefeitura e dos demais equipamentos acontece normalmente, das 8h às 17h, até esta sexta-feira (25) e a volta acontece na próxima quinta-feira (3), a partir das 8h.

A campanha de vacinação contra a covid-19 estará suspensa na próxima segunda-feira (28) e terça-feira (1). Volta na Quarta-feira de Cinzas (2).

Veja abaixo o que abre e o que fecha em Itapevi:

Prefeitura: O expediente administrativo no Paço Municipal se encerra nesta sexta-feira (25), às 17h, e retorna no dia 3 de março (quinta-feira), às 8h.

Resolve Fácil: O equipamento estará fechado na segunda (28) e retorna o atendimento na quinta-feira (3).

Central de Resgate: Apenas os serviços de emergência, sendo 24 horas por dia (Corpo de Bombeiros, GCM, Demutran, Defesa Civil e Conselho Tutelar) e a Central de Videomonitoramento funcionarão normalmente no ponto facultativo (28) e nos feriados de Carnaval (1) e Quarta-feira de Cinzas (2). Os serviços administrativos retornarão na quinta-feira (3), às 8h.

Feiras Livres: As Feiras Livres funcionarão normalmente durante o ponto facultativo e feriados, ou seja, entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março.

Ecoponto: O Ecoponto do Jardim Rosemary estará aberto normalmente nos dias de ponto facultativo e feriados.

Saúde: As unidades de Pronto Atendimento e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) vão funcionar normalmente, 24 horas por dia: Pronto-Socorro Central; Pronto-Socorro Amador Bueno; Pronto-Socorro Levy de Lima (Vila Dr. Cardoso); CAPS Álcool e Drogas

Na segunda-feira (28), o CIS (Centro Integrado de Saúde) não funcionará, assim como no feriado de Carnaval, na terça-feira (1). Na Quarta-feira de Cinzas (2) estará reaberto, das 7h às 19h.

Mais Saúde:

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde), USFs (Unidades de Saúde da Família), CAPS (Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Conviver), Centro de Reabilitação (Reab), Centro de Referência da Saúde da Mulher, Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, Zoonoses e Secretaria de Saúde permanecerão fechadas nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. A partir do dia 2 de março (Quarta-Feira de Cinzas) voltam a funcionar normalmente.

Vacinação contra a Covid volta apenas na quarta-feira de Cinzas (2)

A vacinação contra a Covid-19 estará suspensa na próxima segunda (28) e terça-feira (1). O serviço retoma normalmente na Quarta-feira de Cinza (2). A vacina está sendo aplicada no público infantil exclusivamente no Ginásio de Esportes (Av. Rubens Caramez, 1000, Vila Aurora), no esquema de vacinação para pedestres, das 8h às 16h, com encerramento das filas, às 15h.

A vacinação contra a Covid-19 para adolescentes acima dos 12 anos, jovens, adultos e idosos continua normalmente nas unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 13h às 15h, com entrega de 50 senhas diárias, ao meio-dia.

Além das UBSs, a vacinação também acontece no Polo Kolping Cristo Rei (Rua Brasília de Abreu Alves, 33, Nova Itapevi) no esquema Drive Thru e para pedestres, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senhas até as 15h.

Escolas: As escolas estarão fechadas na segunda (28), na terça-feira (1) e na quarta (2). Nos dias 3 e 4 de março funcionarão apenas as escolas com aulas nos Berçários I e II. O retorno acontece na segunda-feira (7).

Bancos: As agências bancárias funcionarão normalmente na segunda (28), mas estarão fechadas na terça-feira (1). Na quarta-feira (2) abrem após às 12h.

Correios: Na segunda (28) e na terça-feira (1) os serviços estarão fechados. Na Quarta-feira de Cinza (2) abrirá após às 12h.

ENEL: Na segunda-feira (28) não haverá expediente nas lojas de atendimento, com suspensão também no dia 2 (terça-feira). Solicitações de emergência podem ser realizadas pelo 0800 72 72 196. Os trabalhos retornam na Quarta-feira de Cinzas (2), a partir do meio-dia.

Parque da Cidade e Areninhas:

O Parque da Cidade funcionará normalmente nos dias de ponto facultativo e feriados, das 6 às 18h, inclusive na segunda-feira (28). As Areninhas funcionarão em horário normal (24h). É importante lembrar que todos os cuidados sanitários continuam sendo necessários, não se esqueçam de lavar as mãos com álcool em gel ou sabão, usar máscara e respeitar o distanciamento social, evitando aglomerações.