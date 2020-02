Carnaval de Santana de Parnaíba terá matinê infantil e blocos de rua neste fim de semana

A programação de carnaval em Santana de Parnaíba continua a todo vapor. Neste sábado e domingo (23), haverá diversão também para a criançada, com a matinê infantil, no Cine Teatro Coronel Raimundo, a partir das 14h.

Os blocos Rita Design, Berro do Sexo Forte e Galo Garnisé agitarão as ruas do centro da cidade no sábado. No domingo, o bloco Abayomi promete animar os foliões a partir das 18h.

A programação conta ainda com marchinha de carnaval nos dois dias, na Praça 14 de Novembro.

Confira programação completa dos blocos de rua do tradicional carnaval de Santana de Parnaíba: