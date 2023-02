O Carnaval em Barueri terá desfile de escolas de samba e shows de pagode, em frente ao Ginásio José Corrêa. As atrações serão realizadas a partir das 15h do dia 20 de fevereiro e prometem reunir multidões para celebrar na cidade uma das datas mais festivas do ano.

Quatro escolas de samba irão desfilar com intervalos para apresentações de shows de pagode. Confira abaixo a programação completa:

15h às 16h40 – Show de Pagode;

17h – Escola de Samba Oba Oba;

18h – Escola de Samba Mocidade Marihá;

19h às 19h40 – Show de Pagode;

0h – Escola de Samba Cadência Paulista;

21h – Escola de Samba Ganga.

O Ginásio José Corrêa está localizado na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000.

Pré-Carnaval

Os festejos em Barueri já começam antes mesmo do Carnaval. Neste domingo (12), a partir das 14h, a Praça das Artes sediará o Pré-Carnaval com muita música, atrações e diversão para toda a família.