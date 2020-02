Carnaval: Osasco terá blocos de rua no 1° de Maio, Jardim Canaã e Rochdale

Os tradicionais blocos de rua vão agitar as ruas de Osasco neste fim de semana, feriado de carnaval. No sábado (22), o bloco Céu 1° de Maio fará a sua estreia e vai reunir foliões das 14h às17h, na Rua Nelson Mandela.

Já no domingo (23), será a vez do bloco Beijo de Língua levar diversão e folia às ruas do Jardim Canaã. A concentração do bloco, que foi criado pelo Instituto Agarrando a Chance e moradores do bairro, será na avenida Divino Espírito Santo, 119, das 14h às 19h.

O bloco Osaskaalho vai estrear o tradicional carnaval de rua de Osasco, na terça-feira (25). Os foliões vão tomar a Avenida Brasil, no Rochdale, das 16h às 20h.

O bloco Cordão Carnavalesco Bela Época se reúne todo ano, sempre às terças de carnaval. As marchinhas e sambas serão conduzidos, das 15h às 18h, pelos foliões aos frequentadores da Associação Comunitária dos Idosos do Município de Osasco (ACIMO), onde será realizado um baile à moda antiga.

Confira a programação completa dos blocos de rua de Osasco:

BLOCO CEU 1º DE MAIO

22/2 – das 14h às 17h

Concentração – Encerramento: Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim Primeiro de Maio

Percurso: Rua Nelson Mandela/Rua Renato Russo/Rua Dezenove de Abril

…

BLOCO BEIJO DE LÍNGUA

23/2 – das 14h às 19h

Concentração: Avenida Divino Espírito Santo, 119 – Jardim Canaã

Percurso: Avenida Divino Espírito Santo/esquina com as ruas São Cristovão e Filipenses

…

CORDÃO CARNAVALESCO BELA ÉPOCA

25/2 – das 15h às 18h

Concentração: Sogiza (Associação Amigos do Jardim Adalgiza) – Avenida Radialista Manoel da Nóbrega, 815

…

BLOCO DE CARNAVAL OSASKAALHO

25/2 – das 16h às 20h

Grupo foi criado em 2020 e faz sua estreia no carnaval de blocos de Osasco.

Concentração: Avenida Brasil, s/nº – Rochdale (Parque Nelson Vilha Dias)

…

BATERIA DE OURO 18K

29/2 – das 13h às 19h

Concentração – Encerramento: Praça Antônio Viana de Oliveira (altura do nº 567 da Avenida General Florêncio)

Percurso: Praça Antônio Viana de Oliveira/Rua José Lourdes Cordeiro/Avenida Marechal Edgar de Oliveira/Avenida Washington Luiz/Rua Nossa Senhora da Conceição Aparecida/Avenida Marechal Floriano Peixoto

…

BLOCO CARNAVALESCO MORE FYA CLUB

8/3 – das 11h às 20h

Concentração – Encerramento: Parque Municipal Manoel Manzano (Rua Sérgio Pompeu, s/nº – Metalúrgicos)

Percurso: Rua Sérgio Pompeu/Rua Espedito Ezidio Andrade/Rua João Salustiano Teixeira Bueno/Rua Joichi Yamaji