Carnaval: Shopping Tamboré tem bloquinhos, diversão e sorteio de ingressos para camarote Bar Brahma

O Shopping Tamboré, em Barueri, preparou uma programação especial para o Carnaval. Entre os dias 11,12 e 20 a 24 de fevereiro, o empreendimento promoverá blocos com músicas carnavalescas e muita diversão para toda a família no Taste Lab – novo coletivo gourmet do shopping.

Além da folia, os clientes do Programa de Benefícios que enviarem notas fiscais de suas compras no App do Tamboré entre os dias 1 a 16 de fevereiro, irão concorrer a três pares de ingressos para o Camarote Bar Brahma no Desfile das Campeãs de São Paulo que terá como atração especial a cantora Ivete Sangalo.

Já durante a programação, as crianças poderão se divertir com bloquinhos de músicas infantis e diversas atividades interativas das 12h às 15h. Além disso, clientes 2 e 3 estrelas do Programa de benefícios terão direito a resgatar no App do Tamboré um kit folia para a criançada no próprio Taste Lab. Os adultos, terão uma programação especial das 18h às 21h.

