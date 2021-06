Carreata e missas celebram Dia de Santo Antônio, padroeiro de Osasco, neste domingo (13)

Neste domingo (13), a cidade de Osasco comemora o Dia de Santo Antônio, padroeiro do município. Para marcar a data, a Catedral de Santo Antônio preparou uma programação especial, que conta com missas, carreata e a venda do tradicional bolo.

As celebrações começam com a realização da Santa Missa e benção do bolo, às 7h, e prosseguem com a Santa Missa Diocesana, às 10h; Santa Missa, às 12h; e Missa Solene, às 15h.

Já às 17h acontecerá a carreata, que levará a imagem e relíquia do santo padroeiro do município nas principais vias de Osasco, como as avenidas Dionysia Alves Barreto, Alberto Santos Dumont, dos Autonomistas, e Franz Voegeli. De volta à igreja, haverá a Santa Missa de encerramento, às 19h.

Bolo de Santo Antônio

Os fiéis que quiserem adquirir o tradicional bolo de Santo Antônio (pedaços ou inteiro) podem fazer a encomenda antecipada no site https://catedraldeosasco.com.br/. Também será possível comprar o bolo presencialmente no domingo (13).

A Catedral também fará o leilão de cinco bolos preparados pelo Monsenhor Claudemir. Para participar, basta acessar o site da igreja e realizar o cadastro. O leilão será online, também no domingo, das 9h às 14h. Toda a renda será revertida para a manutenção da igreja.