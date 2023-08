Carrefour abre vagas de emprego em Osasco, Barueri e Cotia

O Carrefour, que tem lojas em Osasco, Barueri e Cotia, está com vagas de emprego abertas na região para diversas funções. As oportunidades foram publicadas no site de recrutamento da marca.

Em Barueri, há vagas para os cargos de agente de cartões e serviços (Sam’s Club Tamboré), açougueiro, auxiliar fiscal, consultor de controladoria, engenheiro analítico sênior, operador de atendimento, coordenador técnico de engenharia de dados, frentista vendedor (para pessoa com deficiência), consultor em controle e gestão financeira, assistente administrativo.

Na cidade de Osasco, as oportunidades são para operador de loja, analista de planejamento, operador de centro de distribuição e operador de loja (PcD). Já em Cotia, as vagas são de repositor especializado e operador de loja conveniência.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas do Carrefour, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo e obter mais informações.