Carrefour de Osasco promove evento de adoção de cães e gatos neste sábado

No sábado (25), das 10h às 16h, o Carrefour de Osasco abrirá as portas para que cães e gatos encontrem um lar.

O evento é organizado em conjunto com a “Comissão Manchinha”, em referência ao cão morto por um segurança terceirizado na unidade em um caso que gerou comoção nacional no ano passado, e faz parte de uma plataforma de iniciativas da rede varejista em prol dos animais em situação de risco.

Além dos eventos de adoção, o Carrefour também tem investido em mutirões de castração, doações de ração, treinamento de funcionários e geração de conteúdo para conscientização sobre o tema.

Para o público interessado em adotar, recomenda-se levar documentos originais de identidade, ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de residência, transportar o animal de forma segura.

Haverá entrevista prévia para triagem, que avaliará questões ligadas ao perfil familiar, rotina do adotante, histórico com animais, segurança e necessidades do animal.

Evento de adoção Carrefour Osasco + Comissão Manchinha

Sábado, 25 – das 10h às 16h

Av. dos Autonomistas, 1542 – Vila Yara, Osasco