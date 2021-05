Carrefour promove semana de contratações de pessoas com deficiência

O Carrefour realizará na próxima semana, entre os dias 24 e 28 de maio, uma ação voltada especificamente para a contratação de pessoas com deficiência em todo o Brasil, inclusive para lojas da rede em Osasco, Barueri e região.

Todas as etapas do processo seletivo acontecerão de forma online, com exceção da entrevista com o gestor que é realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada. As inscrições acontecem por meio deste site.

“Temos percebido consideráveis avanços na inserção profissional de pessoas com deficiência, mas é fato que elas ainda enfrentam grande dificuldade para se inserir no mercado de trabalho”, afirma Kaleb Machado, gerente de Diversidade e Inclusão do Grupo Carrefour Brasil.

Em abril, a companhia anunciou também o Programa IDE (Inclusão, Diversidade e Equidade) voltado para o desenvolvimento e aceleração de carreira de colaboradores de perfis minorizados (pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans e refugiados). Durante 6 meses, os colaboradores selecionados passam por uma trilha de conhecimento denominados “soft skills”, além de capacitação técnica para ocuparem posições de liderança no Carrefour.

Para se candidatar às vagas de emprego para pessoas com deficiência no Carrefour acesse este site.

INVESTIMENTOS E EMPREGOS// Osasco vai concentrar 1.500 das 5 mil vagas que o Mercado Livre planeja abrir no estado