Carrefour realiza “Dia D” de contratações de pessoas trans na segunda (27)

A rede Carrefour realiza na segunda-feira (27), um “Dia D” voltado exclusivamente a contratações de pessoas trans. A iniciativa vale para todas as unidades da rede no Brasil, como em Osasco, e conta com oportunidades em várias funções.

As vagas possuem cargas horárias distintas de acordo com a função a ser exercida. Há oportunidades para recepcionista de caixa, repositor, açougueiro, padeiro, peixeiro, agente de fiscalização, operadores de centro de distribuição, farmacêuticos, frentista e operador de loja de conveniência, além de outras posições tanto no corporativo quanto em operações, segundo o Carrefour.

“Diversidade é um princípio do qual não abrimos mão. Promovemos a inserção profissional para grupos minorizados por entendermos que o trabalho é um dos principais fatores de inclusão social e que o setor do varejo é uma porta de entrada importante para o mercado de trabalho”, afirma Kaleb Machado, gerente de Diversidade e Inclusão do Grupo Carrefour Brasil.

Inscrições para as vagas podem ser feitas por meio do site: https://99jobs.com/carrefour/jobs/87585-diversidade-carrefour.

Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma online, com exceção da entrevista com o gestor que é realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada.

Com diversas edições ao longo do ano, os chamados “Dias D” do Carrefour consistem em datas especiais voltadas para a contratação de profissionais de perfis específicos. Com essa iniciativa, a empresa busca contribuir para a inserção profissional de pessoas de grupos minorizados, reforçando o compromisso com a valorização e o aumento da diversidade e inclusão em todo seu ecossistema.

Diversidade

O Carrefour desenvolve também projetos de capacitação profissional exclusivos para pessoas trans que, desde 2016, já formaram mais de 250 pessoas.

Neste ano, o programa TRANSforma, realizado em parceria com a Alicerce Educação e a Casa Neon, selecionou 40 pessoas para passarem por um processo de formação de 6 meses que busca capacitá-las tanto em aspectos técnicos quanto em competências socioemocionais. No momento, o programa se aproxima de sua etapa final, que inclui a participação dos alunos em processos seletivos do Carrefour ao longo do mês de outubro.

A edição deste ano, que teve início em maio, já deixa claro os impactos positivos na vida das pessoas participantes: quatro delas já ingressaram no mercado de trabalho e um dos alunos conseguiu iniciar um curso que sonhava há anos. “Hoje, com o Projeto Transforma, eu estou realizando meu sonho de ser enfermeira e um outro grande sonho, que não é só meu e sim de toda(e)s pessoas Transgêneros: nossa real inclusão social e no mercado de trabalho”, conta Samantha Almeida Santana, participante do programa.

Atualmente, o Carrefour emprega mais de 80 pessoas trans em todo o Brasil, mas a empresa contabiliza que já passaram mais de 200 colaboradores e colaboradoras desse grupo pelas suas unidades nos últimos anos, sendo uma das companhias que prioriza a agenda da inclusão de pessoas trans no país.