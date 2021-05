Carreta carregada de areia tomba e deixa 3 jovens feridos em Itapevi

Três jovens ficaram feridos após uma carreta carregada com areia tombar em frente a uma construção no Jardim Rainha, em Itapevi, nesta quarta-feira (19). Uma das vítimas ficou presa em escombros e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros.

publicidade

O acidente aconteceu por volta das 11h55 da manhã, na rua Pedro José de Oliveira. Equipes do Demutran, Defesa Civil, Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

Ao chegarem no local, o Samu realizou o atendimento às três vítimas do acidente, sendo dois adolescentes de 16 anos e um de 13 anos. Elas foram levadas ao Pronto Socorro Central de Itapevi com pequenos traumas, fraturas e escoriações. Foram atendidos e já receberam alta.

publicidade

Segundo a Prefeitura de Itapevi, como as equipes de resgate não possuem guindaste para remover o caminhão, o local do acidente continuará interditado até que a empresa responsável pelo veículo contrate um guindaste para removê-lo. Além disso, a Defesa Civil fará uma perícia na área.

PROMESSA DO TIME ALVIVERDE// Zagueiro Renan, de Itapevi, brilha no Palmeiras aos 18 anos