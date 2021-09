Carreta da Mamografia chega em Osasco

A Carreta da Mamografia, do programa estadual Mulheres de Peito que oferece exames gratuitos para mulheres, estacionou em Osasco nesta quarta-feira (8).

O serviço móvel funcionará até o dia 18 de setembro na Avenida dos Autonomistas (em frente ao Shopping União de Osasco), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Durante a semana, serão entregues 50 senhas por dia, já aos sábados, serão distribuídas 25.

Mulheres com idade entre 50 e 69 anos não precisam apresentar pedido médico para a realização da mamografia, somente RG e cartão do SUS. Já para demais idades, é necessário apresentar os documentos e o encaminhamento (da rede pública ou particular).

Os serviços da Carreta da Mamografia estavam interrompidos devido às restrições impostas pela pandemia e foram retomados seguindo todos os protocolos contra a covid-19.

