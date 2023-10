Carreta da Mamografia estaciona em Osasco no próximo mês

A Carreta da Mamografia, do governo estadual, estaciona na cidade de Osasco entre os dias 14 e 25 de novembro, no Estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/n – Vila Campesina). Os exames serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados.

Serão disponibilizados 50 atendimentos por dia (demanda espontânea) e por ordem de chegada nos dias de semana. Já aos sábados serão 25 atendimentos, também por ordem de chegada. No feriado da Proclamação da República (15) não haverá serviço, mas o expediente será retomado normalmente do dia 16 a 25/11.

Mulheres de 50 a 69 anos podem utilizar, gratuitamente, os serviços das carretas sem necessidade de pedido médico ou agendamento, basta apresentar RG e cartão SUS. Já as mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar o pedido médico do exame, RG e cartão do SUS.

A iniciativa foi conquistada pelo deputado estadual, Gerson Pessoa (Podemos). “Com essa ação, centenas de mulheres poderão fazer os exames gratuitos para diagnóstico precoce do câncer de mama”, disse.

Além disso, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou a ampliação da quantidade de exames na Central de Diagnósticos (Rua Cônego Afonso, 57, no Centro), que distribuirá 25 senhas no período da manhã (das 7h às 8h) e 25 senhas no período da tarde (das 12h às 13h) para a realização de mamografias, ultrassonografia de mama e transvaginal. Serão atendidas mulheres que tenham solicitação médica.

SERVIÇO

Carreta da Mamografia chega a Osasco em novembro

Quando: De 14/11 a 25/11

Horário: 8h às 17h – atendimento de até 50 pessoas por dia (demanda espontânea) e por ordem de chegada nos dias de semana / aos sábados: 25 atendimentos, também por ordem de chegada

Local: estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/n – Vila Campesina)

Serviço gratuito