Carreta da Mamografia realiza exames gratuitos em Osasco até sábado (18)

A Carreta da Mamografia, do programa estadual Mulheres de Peito, estará em Osasco para a realização de exames gratuitos até sábado (18). O serviço itinerante está estacionado na Avenida dos Autonomistas, em frente ao Shopping União, na altura do número 1400.

publicidade

Mulheres com idade entre 50 e 69 anos não precisam apresentar pedido médico. Basta comparecer ao local com RG e Cartão do SUS. Fora deixa faixa etária, a munícipe deve ter a solicitação médica, que pode ser tanto da rede pública ou particular.

Em Osasco, os exames na carreta da mamografia são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (50 senhas são distribuídas), e aos sábados, das 8h às 12h (25 senhas são distribuídas).

publicidade

A iniciativa tem como objetivo incentivar a realização de mamografias para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. “É importante que as mulheres façam o exame e previnam-se contra o câncer de mama”, disse o prefeito Rogério Lins (Podemos) em visita a carreta, na quarta-feira (8).

A moradora do bairro da Vila Yara Raimunda Alves, 53 anos, aprovou a parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura. “Eu achei maravilhoso. Achei muito importante, porque estou sem convênio devido à pandemia e eu precisava fazer esse exame. Quando eu vi que a carreta ia estar aqui, eu decidi que viria no primeiro dia”, contou a munícipe que faz parte do grupo prioritário de atendimento.

publicidade

Como agendar mamografia pelo telefone:

Mulheres com idade entre 50 e 69 anos e que estão há mais de dois anos sem realizar mamografias também podem marcar os exames sem necessidade de pedido médico, gratuitamente, pela central telefônica do programa.

Para agendar, basta ligar para 0800-779-0000. O agendamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Neste caso, os exames não são realizados nas carretas, e sim em um dos cerca de 200 serviços com mamógrafo do SUS do estado de São Paulo.

O call center é uma iniciativa complementar às carretas itinerantes, que tem como objetivo rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames preventivos para detecção da doença.

Câncer de Mama

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), estima-se que em 2021, 66.280 pessoas sejam diagnosticadas com câncer de mama. A doença causa multiplicação desordenada de células anormais da mama e forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos casos, por meio dos seguintes sinais e sintomas:

– Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor: é a principal manifestação da doença, estando presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher;

– Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;

– Alterações no bico do peito (mamilo);

– Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço;

– Saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos.

Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para que seja avaliado o risco de se tratar de câncer.

Fonte:Instituto Nacional do Câncer (INCA)

NOVIDADE// Outback do SuperShopping Osasco tem 500 m² e inaugura na segunda (13) com promoção especial