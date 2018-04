Carreta do Mulheres de Peito fica em Cotia até 28 de abril

A cidade de Cotia, na zona Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, recebe a carreta-móvel do programa “Mulheres de Peito” até o próximo dia 28 de abril. A unidade móvel está na Av. Professor Manuel José Pedroso, nº 1.401, ao lado da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde.

Publicidade

Nela, mulheres entre 50 e 69 anos podem fazer o exame de câncer de mama sem pedido médico, por estarem mais propensas a desenvolver a doença. Para quem tem menos de 50 anos, o atendimento também é feito, mediante pedido médico, cartão do SUS e RG.

As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi) e o resultado dos exames fica pronto em até 48 horas após o procedimento. O veículo é equipado com aparelho de ultrassom, mamógrafo, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

Mulheres de Peito

O Governo do Estado de São Paulo criou, em dezembro de 2013, o programa Mulheres de Peito, que tem o objetivo de detectar precocemente o câncer de mama, em fases em que a mulher não apresenta nenhum sintoma. A ação incentiva mulheres a realizarem, gratuitamente, exames preventivos de mamografia a cada dois anos na rede pública.

Para isso, quatro carretas percorrem os municípios paulistas oferecendo exames preventivos de mamografia. Não é necessário agendamento. Os endereços das carretas estão disponíveis no site www.saude.sp.gov.br.

Publicidade

Além das carretas, o programa tem o telefone 0800 779 0000 para o agendamento de exames em um dos serviços com mamógrafo espalhados por todo o Estado. As pacientes podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico, gratuitamente, pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O serviço telefônico está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para o agendamento por telefone é importante que a mulher tenha em mãos o número do cartão SUS, endereço, telefone, data de nascimento e nome completo dos pais.

“Para a prevenção e o diagnóstico rápido do câncer de mama, a carreta é fundamental. Essa é a maior causa de morte por tumores em mulheres no Brasil e também em São Paulo. Por isso, o rastreamento tem o objetivo de facilitar o acesso das mulheres ao exame de mamografia e agilizar o diagnóstico e tratamento precoce para a doença”, diz Marco Antonio Zago, secretário de Estado da Saúde.

Caso seja detectado algum problema nos exames realizados nas carretas ou nos serviços de saúde agendados por meio do 0800, a paciente é encaminhada para acompanhamento e tratamento na unidade da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer mais próxima da sua residência.

“A parceria do Governo do Estado conta com a rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, que oferece estrutura altamente qualificada para tratamento dos pacientes oncológicos, com atendimento humanizado, uma iniciativa diferenciada que fortalece a assistência oncológica”, afirma a coordenadora da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, Sônia Alves.