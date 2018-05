Carreta oferece curso de informática e acesso à internet grátis em Osasco

Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou, nesta quarta-feira, 2, na Praça Dicran Echrefian, s/nº, em Presidente Altino, do lançamento do Centro de Inclusão Digital Itinerante (CID).

O programa, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI), visa proporcionar gratuitamente capacitação profissional na área de tecnologia da informação e disponibilizar acesso livre à internet aos moradores do bairro. O veículo ficará no local até o fim de junho e depois seguirá para outras regiões da cidade.

As aulas serão ministradas a partir de segunda-feira, 7 de maio, em uma carreta estacionada na praça. Até lá, os interessados poderão usar a internet gratuitamente. O programa é realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social.

O curso, informática básica (word, excel, power point e internet), tem 40 horas de duração para cada uma das duas turmas (manhã/tarde). São 2h30 de aula, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Podem participar pessoas a partir dos 10 anos. O conteúdo será compatível com a idade e escolaridade.

“O acesso à informática é uma ferramenta inclusiva. Vai dar a quem fizer o curso algo que ninguém pode tirar: conhecimento. É um instrumento essencial, pois ajuda muitas pessoas que estão desempregadas a se qualificarem para disputar uma vaga no mercado de trabalho”, analisou Rogério Lins.

INSCRIÇÕES

Os moradores do bairro podem se inscrever pessoalmente ou pelo e-mail diretoria@almaltino.org.