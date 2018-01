Carrinho de milho pega fogo em frente à UPA Centro

No início da noite desta quarta-feira, 10, um carrinho de milho pegou fogo no centro de Osasco, em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O ambulante Gerson Gomes, por pouco não foi atingido pelas chamas, que consumiram todo o material inflamável do equipamento.

Por sorte, ninguém ficou ferido. Gomes relatou que estava com o fogareiro do carrinho ligado quando ouviu um estalo forte. “Na mesma hora desliguei. Mas assim que desliguei subiu a labareda, só deu tempo de sair correndo”, conta o ambulante, que há 5 anos vende milho no ponto. O carrinho, novo, estava com ele há 8 meses.

Segundo o Sargento Sponton, dos Bombeiros, que atendeu a ocorrência, não houve de fato risco de explosão. “O botijão explode quando vaza o gás em um ambiente fechado. Em local aberto dissipa”.

O bombeiro acredita que houve algum problema com a mangueira do gás, que provocou, o incêndio, segundo as informações do proprietário do carrinho.