Carro apreendido tem R$ 4 milhões em multas, por mais de mil infrações

Policiais do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (4), um Ford EcoSport sem licenciamento desde 2006 e com 1.062 infrações de trânsito, totalizando R$ 4.417.318,69 em débitos.

A apreensão ocorreu no bairro Vila Nova Caledonia, na Capital. A equipe do setor de busca em apoio a Divisão de Apoio à Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran, em patrulhamento pela Av. Washington Luís com a Rua Takeo Yoshimura, avistou o veículo.

Na vistoria técnica foi constatado que os elementos de identificação estavam intactos. O carro foi apreendido e removido ao pátio sul de São Paulo.