Carro bate em trem da CPTM ao atravessar linha férrea em Itapevi

Um carro foi atingido por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Itapevi, na madrugada desta segunda-feira (3). Acidente aconteceu próximo à estação Santa Rita, na Linha 8-Diamante.

O condutor do veículo não teria respeitado a sinalização no local, não viu o trem se aproximar e avançou, sendo atingido em cheio. A colisão ocorreu no entorno da Avenida Leda Pantalena, onde há um cruzamento pela via férrea.

A lateral esquerda do carro, lado do motorista, ficou destruída. Não houve feridos. Policiais militares e agentes da CPTM prestaram apoio à ocorrência. Por volta das 7h40, os trens circulavam em única via.

