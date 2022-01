Um carro capotou após colidir com outro veículo, no Rodoanel, em Carapicuíba. Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12). Não há informações sobre feridos.

publicidade

Após o acidente, duas pistas do trecho Oeste do Rodoanel, sentido a Raposo Tavares, ficaram interditadas por volta das 6h10, de acordo com o G1. Quem passava pelo local enfrentou cerca de 1 km de congestionamento.