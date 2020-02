Carro cheio de maconha a caminho de Carapicuíba é apreendido no Mato Grosso do Sul

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de domingo (16), um carro com 82 kg de maconha que seria entregue em Carapicuíba. O veículo foi roubado em Barueri no final do ano passado, mas tinha placa falsa de Assis (SP).

A apreensão aconteceu quando a polícia realizava a Operação Hórus da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul.

Ao perceber a viatura se aproximar, o motorista desviou para um hotel. Ao notar o comportamento suspeito, os policiais pararam o veículo e, durante a vistoria, encontraram 82 kg de maconha escondida na lataria do carro. Aos agentes, o homem contou que a droga seria entregue em Carapicuíba.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Amambaí.