Carro despenca em córrego durante temporal desta quinta em Osasco

Um carro foi parar dentro do córrego, na avenida Bussocaba, próximo à Prefeitura de Osasco, após chuva intensa que atingiu a região na tarde desta quinta-feira (20). Não houve vítimas.

Outro veículo quase foi arrastado pela correnteza até o mesmo córrego, segundo informações do “Brasil Urgente”. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 17h.

Nas proximidades, os bombeiros se depararam com um acidente entre dois veículos. Uma mulher ficou ferida. Ela teve uma contusão no tórax e foi levada ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco.

17h00 Enchente, Av Bussocaba, 300 – Centro / Osasco, 1 vtr, sem vítima. Nas proximidades desse endereço, visualizaram acidente auto x auto, onde o CB foi prestar primeiros atendimentos, feminino, adulto, contusão Tórax, sos pelo CB ao PS Antônio Giglio. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 20, 2022

Temporal

A forte chuva que atingiu a região entre 16h e 17h desta quinta-feira (20), provocou transtornos em Osasco. “Nesse período, a média de chuva na cidade ficou em 60 milímetros. A previsão, segundo a Defesa Civil, era de oito milímetros”, diz, em nota, a administração municipal.

Foram registrados alagamentos no Centro da cidade, no Km 18, Km 21, Bela Vista e Quitaúna. De acordo com a Prefeitura, não há registros de desalojados ou desabrigados até o início da noite de hoje.

Ainda em nota, a administração municipal informou que as equipes já estão nas ruas para iniciar a limpeza, desobstrução das vias e prestar auxílio à população.

Leia a nota da Prefeitura de Osasco na íntegra:

“Um forte temporal atingiu Osasco entre 16h e 17h dessa quinta-feira, 20/1. Nesse período, a média de chuva na cidade ficou em 60 mm. A previsão, segundo a Defesa Civil, era de 8 milímetros.

A quantidade de chuva provocou alagamentos e transbordamentos, atingindo principalmente os bairros Centro, Km 18, Km 21 e Quitaúna.

Não há registros de desalojados ou desabrigados. Houve 14 chamados para queda de árvore e para 2 carros que caíram dentro do córrego, em frente à prefeitura.

As equipes da Prefeitura estão nas ruas, para dar início à limpeza, desobstrução da cidade, além de auxiliar os cidadãos”.