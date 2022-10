Carro é apreendido em Osasco com mais de R$ 500 mil em...

A Polícia Militar apreendeu um veículo com mais de R$ 500 mil em multas em Osasco, no sábado (29). A equipe fazia patrulhamento ostensivo quando abordou o motorista do carro, modelo Honda Fit.

Os policiais constataram que havia R$ 526.771,50 em débitos, 336 multas, além da falta de licenciamento desde 2006. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio de Osasco.