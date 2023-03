Carro invade ponto de ônibus e atropela pedestre em Osasco

Um motorista invadiu um ponto de ônibus com o carro, um Fiat Uno, e atropelou uma pessoa, na manhã desta terça-feira (28), em Osasco. O acidente aconteceu na Avenida João de Andrade, no Jardim Santo Antônio.

publicidade

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h50 e enviou três viaturas ao endereço, na altura do número 276. De acordo com a corporação, a vítima foi encaminhada ao PS São Luís com fratura. Não há informações sobre o motorista.

A Polícia Militar prestou apoio e interditou o local do acidente. A ocorrência provocou lentidão no trânsito.

publicidade