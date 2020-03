Carta aberta do setor de bares e restaurantes ao prefeito de Barueri

[INFORME PUBLICITÁRIO]

Em carta aberta, SinHoRes Osasco – Alphaville & Região lamenta discurso sobre o funcionamento de bares realizado pelo prefeito de Barueri, Rubens Furlan, durante uma transmissão ao vivo no último sábado, 21/3, em rede social da prefeitura.

Lamentável visão ultrapassada do Prefeito de Barueri de desqualificação e acusação aos “botecos”

Enquanto cidades do mundo inteiro, inclusive São Paulo, fazem esforços através de suas políticas públicas para o setor de bares e restaurantes ocuparem mais espaços urbanos e estenderem seus horários de funcionamento, em Barueri, durante a crise do Coronavírus, o Prefeito Rubens Furlan, de maneira preconceituosa e com rótulos antigos, expressou em live (em 21/3) sobre o momento atual, que “os botecos não colaboram e atrapalham em tudo na nossa cidade”.

Publicidade

Bares e restaurantes em expansão são sinais civilizatórios. Abertos, geram movimentação que garante segurança pelo olhar do próprio cidadão, contemplam com serviços e alimentação de quem trabalha em horários alternativos e, cada vez mais, cidades como Barueri, deixaram de ser cidades dormitórios. Após 18h, o happy hour é concorrido em qualquer local do município, até horários tardios, permitindo que as pessoas socializem e celebrem sua cidade. As pessoas precisam de qualidade de vida e, caso a cidade não ofereça isso, procurarão essas rotinas na cidade mais próxima.

O setor de bares e restaurantes (20 mil estabelecimentos na região) é um dos maiores empregadores do país (50 mil empregos diretos na região). Recebe de forma sucessiva investimentos de grandes grupos financeiros, em redes nacionais que movimentam o comércio local. E, por outro lado, é espaço de empreendedorismo pessoal e familiar, dinamizando pequenos negócios. Esses impostos, empregos e serviços são fundamentais para qualquer cidade!

Prefeito, essa é a economia criativa do presente e do futuro. Informe-se! Ocupar a cidade, em todos seus horários, é política de avanço urbano mundial.

E grandes redes na atualidade procuram reviver a “aura” dos antigos botecos, sua humanização e acolhimento.

O SinHoRes – Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville & Região vem a público lamentar a fala generalizante e infeliz. Banalizar não é a melhor política. Precisamos de políticas de alto nível para proteger e dialogar com nossos setores econômicos, micros ou corporações, arduamente construídos ao longo de vidas e gerações.

Vamos atuar juntos contra o COVID -19, salvando vidas, empregos e empresas. O setor está mobilizado. E deseja fazer parte da condução de políticas claras e de diálogo aberto.

SINHORES OSASCO – ALPHAVILLE E REGIÃO – Sindicato Empresarial dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares