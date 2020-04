Cartão do “Bolsa Merenda”, que dará R$ 100 por mês a alunos de Itapevi, será entregue a partir de sexta (3)

Começa na sexta-feira (3) a distribuição do cartão do “Bolsa Merenda”, com crédito de R$ 100 por mês para alunos da rede municipal de ensino de Itapevi durante a suspensão das aulas em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O crédito de R$ 100,00 deve ser utilizado apenas para compra de alimentos e pode ser gasto em supermercados da cidade, fomentando o comércio local. Apenas neste mês de abril serão investidos R$ 3 milhões, que ajudarão a reaquecer a economia da cidade.

+ PM de Cotia morre, aos 46 anos, por coronavírus

Publicidade

Serão 29,3 mil beneficiados, de crianças de creches, pré-escolas, ensino fundamental e até estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Sabemos que muitas crianças da nossa rede de ensino têm na escola a refeição mais reforçada durante todo o dia. Além disso, há alto nível de desemprego que assola todo o Brasil, o que prejudicaria ainda mais a alimentação nas residências. Crianças sem alimentação adequada terão saúde mais fragilizada, podendo contrair o coronavírus ou outras doenças. Justamente isso que queremos evitar”, destacou o prefeito Igor Soares.

Distribuição do cartão do Bolsa Merenda em Itapevi:

Para distribuir os kits a quase 29 mil alunos da rede municipal de ensino, o responsável terá que se dirigir à escola onde o estudante está matriculado, no horário de aula e em dias pré-estabelecidos, de acordo com o ano escolar para evitar aglomerações.

Cronograma:

A entrega começará na sexta-feira, dia 3 de abril, para estudantes dos 1º anos e Berçário 1.

Na segunda-feira, dia 6 de abril, será a vez dos alunos dos 2º anos e Berçário 2.

Na terça-feira, 7 de abril, poderão retirar os cartões os pais dos alunos dos 3º anos e Maternal;

Na quarta-feira, 8 de abril, serão atendidos pais dos 4º anos e Pré 1.

No último dia de entrega, que será na quinta-feira, 9 de abril, devem ir às escolas os responsáveis pelos alunos dos quintos anos e Pré 2, além dos estudantes que frequentam a EJA – Educação de Jovens e Adultos.

Para todos os casos, é preciso apresentar documento que comprove ser pai, mãe ou responsável pelo estudante. É importante ter apenas um representante por aluno, para não haver aglomerações.