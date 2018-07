Cartões de crédito fraudados são vendidos em grupos de Osasco e região na internet

Além de notas falsas, grupos com moradores de Osasco e região nas redes sociais têm sido utilizados por golpistas para a venda de cartões de crédito fraudados.

No fim de semana, um usuário chamado publicou um grupos como “Feira do rolo osasco” e “COTIA” no Facebook anúncios de venda de cartões de crédito com limites a partir de R$ 2 mil.

“Grande oportunidade para pessoas com restrições no nome. Vendo cartões de crédito chipados desbloqueados e com senha”, afirma.

As suspeitas são que os cartões sejam clonados ou que os golpistas utilizem dados de vítimas para pedir e desbloquear cartões para serem vendidos sem que elas saibam.

Denuncie

Para denunciar crimes praticados por meios eletrônicos, procure a 4ª Delegacia do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic): endereço: Av. Zack Narchi, 152, Carandiru, São Paulo (SP) / Fone: (11) 2224-0721, 2221-7030 ou 2224-0300.

Para denunciar qualquer espécie de delito virtual anonimamente, utilize o e-mail: 4dp.dig.deic@policiacivil.sp.gov.br.