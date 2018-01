Cartório Eleitoral de Itapevi terá novo endereço

A partir da próxima quarta-feira (31), o Cartório da 359ª Zona Eleitoral de Itapevi irá funcionar em novo endereço, na Rua Dimarães Antonio Sandei, 205, no bairro Cidade Saúde.

Publicidade

A mudança acontece na segunda-feira, 29, e o atendimento ao público será retomado na quarta, 31. A alteração foi providenciada porque o antigo local (Praça José Batista da Silveira, 27/31, no Jardim Vila Nova Itapevi) não oferecia condições físicas adequadas para atender bem a população.

“O imóvel anterior onde permanecemos por nove anos, não atendia às nossas necessidades administrativas e, sobretudo, de atendimento ao cidadão. Com o novo espaço, ninguém mais precisará aguardar em filas debaixo de sol forte ou de chuva. Teremos espaço suficiente para acomodar nossas urnas eletrônicas, pastas e materiais de escritório”, explica a Anna Carolina de Souza e Silva Teixeira, chefe da Justiça Eleitoral de Itapevi e responsável pelo cartório.

O novo espaço possui acessibilidade, abrigo coberto e posto de espera, além de área para armazenamento das urnas eletrônicas, pastas e materiais de escritório. “Queremos dar condições de atendimento justo e digno”, diz Anna Carolina. Ela destaca que são realizados diariamente cerca de 80 atendimentos no cartório, sendo 60 deles agendados diretamente pelo site do TRE e outros 20 pela distribuição de senhas diárias presenciais.

O Cartório Eleitoral de Itapevi oferece os seguintes serviços: transferência de título, alistamento eleitoral obrigatório aos 18 anos, emissão da segunda via do título de eleitor, cadastramento biométrico eleitoral, certidão de quitação eleitoral e emissão de documentos para pagamento de multas em caso de não cumprimento no processo eleitoral.

Publicidade

A chefe do Cartório Eleitoral de Itapevi esclarece que, para eleição deste ano, na cidade não é obrigatório o cadastro biométrico para votação. Ela ainda informa que os serviços de alistamento obrigatório, emissão da segunda via do título de eleitor e o cadastro biométrico são realizados, preferencialmente, por meio de agendamento eletrônico pelo site do TRE (www.tre-sp.jus.br), ou presencialmente no cartório.

Para mais informações, o Cartório Eleitoral de Itapevi funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. O telefone para contato é 4141-4277 e o e-mail é [email protected]