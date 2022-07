Casa do Trabalhador de Barueri divulga 100 vagas para jovem aprendiz

A Casa do Trabalhador de Barueri está divulgando oportunidades para quem está procurando o 1º emprego. São 100 vagas para jovem aprendiz em teleatendimento em home office.

Os requisitos para concorrer a uma vaga são: ter de 18 a 23 anos, ensino médio completo e não ter tido experiência anterior em teleatendimento.

Para participar, o candidato deve realizar o cadastro na plataforma Emprega Brasil através do site: https://empregabrasil.mte.gov.br ou presencialmente na Casa do Trabalhador (que fica dentro do Ganha Tempo) até o dia 13 de julho.

Ao realizar o cadastro, é necessário que o candidato tenha o perfil alinhado com o perfil exigido para que a vaga seja disponibilizada para candidatura, inclusive informar no cadastro interesse na contratação como jovem aprendiz.

Os horários de trabalho serão: das 6h às 12h, 12h às 6h, 8h às 14h ou 14h às 20h.

A empresa oferece remuneração de R$ 876,50, assistência médica e odontológica.