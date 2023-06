Casa do Trabalhador de Barueri divulga vagas na área de logística, limpeza, telemarketing, entre outras

A Casa do Trabalhador de Barueri está divulgando vagas em várias áreas nessa semana.

publicidade

Veja abaixo as vagas disponíveis, os benefícios e os dias das entrevistas.

Auxiliar de Limpeza (ID da vaga: 6907510):

publicidade

Masculino

Entrevista: 14/jun

Salário: R$ 1.963,34

Escolaridade: Fundamental completo

Beneficios: VT- café e almoço na obra

publicidade

Atividades: Conservam vidros e fachadas e demais ambientes limpos, limpam recintos e acessórios seguindo normas de segurança, higiene e qualidade.

Auxiliar de Limpeza (Serviços Gerais) (ID da vaga: 6907983)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 1.454,91

Escolaridade: Ensino Fundamental

Benefícios: VT+VR

Atividades: Abastecimento de bebedor, recolhimento e descarte de insumos, lavação com máquina lavadora no armazém, lavação de banheiros e vestiários, ter conhecimento em maquinários lavadora de piso.

Apontador de Obras (ID da vaga: 6905541)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 2.063.76

Escolaridade: Ensino Médio completo

Beneficios: VA 110,00 VT REFEIÇÃO NO LOCAL

Atividades Ter experiência como apontador no ramo de construção civil.

Técnico em Segurança do Trabalho (ID da vaga: 6905579)

Entrevista: 15/Jun

Salário: R$ 4.425,75

Escolaridade: Técnico em Segurança de Trabalho

Benefícios: VA 110,83+VT+ Refeição no local

Atividades: Ter experiência como técnico em segurança do trabalho.

Auxiliar Técnico (ID da vaga: 6906870)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 1.800,00

Escolaridade: Ensino Médio completo

Benefícios: VT+VR

Atividades: Atuar na limpeza técnica de equipamentos e máquinas industriais, fazer pequenas montagens e desmontagens.

Auxiliar de Logistica (Temporária) (ID da vaga: 6899451)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 1500,00

Escolaridade: Ensino Médio completo

Beneficios: VT+ fretado + vale combustível + Refeição no local + SVE AD

Atividades Atendimento em balcão de padaria, atendimento aos clientes, corte de frios, pesagem de produtos, lançamento em comanda.

Controlador de Acesso (ID da vaga: 6907024)

Entrevista: 14/jun

Salário: R$ 1.799,43

Escolaridade: Ensino Médio completo + informática básica

Beneficios: VA+CM+CB+PLR

Atividades Controle de entrada e saída de veiculos e pessoas.

Servente de Obras (ID da vaga: 6905611)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 2.274,31

Escolaridade: Fundamental completo

Beneficios: VA 110,83+VT+REFEIÇÃO NO LOCAL

Atividades Necessário experiência como servente de obras pesadas de construção civil.

Operador de Atendimento Ativo e Receptivo (ID da vaga: 6903584)

Entrevista: 14/jun

Salário: R$ 1.490,00

Escolaridade: Ensino Médio completo

Beneficios: AM-AD-CB+VT + refeição no local

Atividades Analista de atendimento ativo e receptivo de alunos universitários para venda de financiamento estudantil.

Técnico Eletro Mecânica (ID da vaga: 6906791)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 3.000.00

Escolaridade: Ensino Médio completo com técnico na função

Beneficios: VT + VR

Atividades: Manutenção elétrica e mecânica de máquinas industriais, realizar ajustes técnicos, montagem de equipamentos, conhecimento pneumático e de automoção serão diferenciais.

Pedreiro (ID da vaga: 6905526)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 2744,39

Escolaridade: Fundamental completo

Beneficios: VA 110.83+VT + refeição no local

Atividades. Necessário experiência como pedreiro de obras pesadas de construção civil.

Carpinteiro (ID da vaga: 6905517)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 2744.33

Escolaridade: Fundamental completo

Benefícios: VT + REFEIÇÃO

Atividades Necessário experiência como carpinteiro em obras pesadas de construção civil.

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (ID da vaga: 6903853)

Entrevista: 15/jun

Salário: R$ 1.320,00

Escolaridade: Ensino Médio completo

Benefícios: VT+VA+AM+AO+5V+AUX + creche e vale combustível para saídas a partir das 22H

Atividades: Realizará atendimento multiskill aos clientes que realizam compras no e-commerce (compras online) sanar dúvidas dos usuários sobre seus acessos, compras e demais problemas que envolva dificuldades dos clientes, criar uma experiência positiva de navegação para os usuários da plataforma. Desejável experiência com atendimento ao cliente disponibilidade para trabalhar de forma presencial no campus Lapa-SP (Linha 7-rubi da CPTM).

Operador de Atendimento Ativo e Receptivo (ID da vaga: 6903584)

Entrevista: 14/jun

Salário: R$ 1.320,00

Escolaridade: Ensino Médio completo

Beneficios: AM+AO+CB+VT+refeição no local

Atividades: Atendimento ativo e receptivo SAC ao aluno universitário por voz, sanar dúvidas e auxiliar com orientações.

Os candidatos interessados devem ter cadastro na plataforma Emprega Brasil empregabrasil.mte.gov.br. Com o cadastro, você pode buscar as vagas pela função ou pelo ID da vaga, no site, aplicativo ou presencialmente. O cadastro na plataforma não garante a disponibilidade de carta de encaminhamento.

Atendimento presencial na Casa do Trabalhador ou pelo aplicativo Sine Fácil.Obs:Aplicativo Sine Fácil – ativação deve ser feita através do Or Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.

As cartas de encaminhamentos são limitadas conforme disponibilidade no sistema.