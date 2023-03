Casa do Trabalhador de Barueri realiza seleção para vagas de atendimento

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza na segunda-feira (6) processo seletivo vagas de Atendimento ao Cliente. A seleção é para a empresa Fidelity Barueri.

As vagas são para maiores de 18 anos com Ensino Médio completo, conhecimentos em informática e que residam em Barueri, Carapicuíba, Osasco, Jandira ou Santana de Parnaíba.

Os selecionados farão atendimento receptivo, isto é, apenas receber ligações dos clientes para tirar dúvidas. Não é exigida experiência e a empresa oferece treinamento.

A vaga é efetiva, com registro em carteira e o salário é de R$ 1.212,00, mais bonificação, além de convênio médico coparticipativo (desconta somente se utilizar); convênio odontológico (opcional); convênio farmácia; Vale-alimentação de R$216,00; Auxílio Creche para filhos até 4 anos no valor de R$229,00; Vale-transporte ou fretado com desconto de 6% do salário.

A escala de trabalho é de 6X1, com folgas alternadas aos finais de semana. A carga horária é de 6h20 por dia e os horários disponíveis são: 14h05 às 20h25; 15h05 às 21h25; 15h55 às 22h15; e 17h55 às 00h15.

O processo seletivo será na própria Casa do Trabalhador, dentro do Ganha Tempo Municipal (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro), onde os candidatos devem retirar uma carta de encaminhamento até o dia 3 de março.