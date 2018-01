Casa do Trabalhador de Barueri registra aumento de 23% em contratações em 2017

O setor mais frequentado do Ganha Tempo Municipal é, sem dúvida, a Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho. Só este ano passaram por lá cerca de 145 mil pessoas. A boa notícia é que em 2017 houve um aumento de 23% no número de contratações realizadas pelo órgão em relação a 2016. Ao todo, 1.088 pessoas foram recolocadas no mercado de trabalho somente por lá.

Esse aumento é resultado de um trabalho muito sério e focado realizado pela Secretaria de Indústria e Comércio desde o começo deste ano, conforme explica o secretário Joaldo Macedo Rodrigues – o Magoo.

Captação de vagas, parcerias com muitas empresas e ações para facilitar os processos de seleção fazem parte da lista de esforços empreendidos para aumentar a geração de empregos na cidade.

Até o dia 10 de dezembro foram captadas 6.573 vagas, que geraram 13.015 encaminhamentos para os empregadores. Hoje a Casa do Trabalhador conta com 263 empresas parceiras e totalmente ativas, ou seja, que priorizam o órgão sempre que dispõem de novos postos de trabalho. Graças à presença delas, foram realizados 671 processos seletivos ao longo do ano.

“Sabemos que é preciso muito mais, ainda mais em épocas de crise como estamos vivendo, mas esses números nos animam porque mostram que a fórmula que estamos usando está correta. Temos que atrair mais empresas, aproximar esses trabalhadores delas e facilitar ao máximo para que essas contratações aconteçam. Barueri é uma cidade de gente trabalhadora e talentosa e merece isso”, diz Magoo.

O trabalhador em primeiro lugar

De acordo com a supervisora de captação e convocação da Casa do Trabalhador, Luciane Lopes da Silva, este ano foi realizado um trabalho diferenciado por lá. Tanto os colaboradores do setor de convocação quanto os do atendimento trabalharam em conjunto. “Eles foram orientados a fazer uma triagem para identificar se o candidato tinha o perfil almejado pelo empregador, desta maneira fomos mais assertivos nos encaminhamentos”, detalha.?

A equipe abriu as portas do setor para que as empresas realizassem seus processos de seleção ali mesmo, no Ganha Tempo.

“Assim centralizamos todos os serviços em um único local,? facilitando o trajeto dos candidatos e permitindo que os mesmos busquem outra oportunidade (caso reprovados) no mesmo dia (assim não? gastam mais com transporte). Hoje nosso trabalho com os recrutadores vai além de formalidade, quebramos paradigmas e mostramos que o bom relacionamento e o pensamento de ajuda mútua geram bons resultados”, diz a supervisora.

Serviço gratuito

A Casa do Trabalhador de Barueri atende de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h, no setor amarelo do Ganha Tempo Municipal (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro – Barueri). O serviço é totalmente gratuito.