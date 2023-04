Casa do Trabalhador de Barueri reúne 14 vagas de emprego com salários de até R$ 2.200

Casa do Trabalhador de Barueri reúne 14 vagas de emprego com salários...

Nesta semana a Casa do Trabalhador de Barueri reúne 14 vagas de emprego, com salários que variam entre R$ 1.302 e R$ 2.283,36, de acordo com a função.

As oportunidades são para os cargos de ajudante de obras, copeiro, auxiliar de manutenção predial, chefe de serviço de limpeza, copeiro, eletricista, mecânico de motor a diesel, auxiliar de monitoramento, motorista entregador, operador de escavadeira, pedreiro, supervisor de telemarketing e vendedor externo.

Os interessados podem fazer o cadastro, pessoalmente, na Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 1000, Centro de Barueri), pelo portal Emprega Mais Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil. Para ativá-lo é necessário apontar a câmera do celular no QR code fixado na Casa do Trabalhador

