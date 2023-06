Casa do Trabalhador de Barueri reúne 30 vagas de emprego nesta semana; salários de até R$ 5 mil

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne até domingo (11) ao menos 30 vagas de emprego em diversos cargos, com salários que chegam a R$ 5 mil, de acordo com a função.

Entre as oportunidades estão: ajudante de confeiteiro, ajudante de pedreiro, ajudante de pizzaiolo, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de cozinha, churrasqueiro, confeiteiro, copeiro, cozinheiro geral, operador de cremalheira, montador de máquinas, operador de caixa, operador de telemarketing e padeiro.

Também há vagas para as funções de pedreiro, salgadeiro, analista de logística (temporária com chances de efetivação), auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, técnico de segurança do trabalho (temporária com chances de efetivação), analista de planejamento, motorista entregador e técnico em edificações.

Além da remuneração, são oferecidos para a maioria das vagas benefícios como seguro de vida e vale transporte, entre outros.

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil. É necessário ter cadastro no serviço, que é feito de forma rápida e gratuita pelo site. Com isso, as vagas podem ser buscadas pelos nomes dos cargos.

Também é possível acessar pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador de Barueri (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado uma vez, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade de acessar os serviços, pode ir até a Casa do Trabalhador. Vale lembrar que as cartas de encaminhamento são limitadas e disponibilizadas tanto pelo Sine Fácil quanto pela Casa do Trabalhador.