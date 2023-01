Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de assistente comercial e atendente de lanchonete

Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de assistente comercial e atendente...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta primeira semana de 2023 vagas de emprego para assistente comercial, atendente de lanchonete e operador de tipografia (hot stamp). Os candidatos precisam ter ensino médio completo.

O salário para o cargo de assistente comercial é de R$ 1.700 e são oferecidos benefícios como assistência médica, cesta básica ou vale alimentação, seguro de vida, além de café da manhã e almoço na empresa. É necessário ter experiência.

Para atendente de lanchonete a remuneração é de R$ 1.439 e também são oferecidos benefícios como assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, assistência médica e Gympass. Não é necessário ter experiência.

Já para operador de tipografia o salário é de R$ 1.800 mais benefícios. A oportunidade exige experiência na área.

Os interessados em participar da seleção devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou via atendimento presencial na Casa do Trabalhador de Barueri (setor amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro).