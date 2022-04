Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de atendente, gerente de loja e outras

A Casa do Trabalhador de Barueri está com 12 novas vagas de emprego, com salários que variam entre R$ 1.246,77 e R$ 3.496. Os interessados têm até esta quarta-feira (13) para se candidatar às oportunidades (confira como abaixo).

As vagas são para os cargos de auxiliar de departamento pessoal, analista de infraestrutura jr, analista de planejamento, assistente de planejamento, analista de pré-venda, control Desk, analista de gestão de contratos, marceneiro, serralheiro, promotor de crédito, mecânico de automóvel, supervisor de loja, atendente jr e gerente de loja.

Para algumas vagas os salários são a combinar com o empregador, como são os casos da seleção para assistente de planejamento, analista pré-venda e analista de gestão de contratos. Mas todas as oportunidades oferecem vários benefícios, tais como vales-transporte, auxílio creche e refeição.

Os interessados podem enviar o currículo até quarta-feira (13) para o e-mail curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da vaga pretendida no título da mensagem. Também é necessário preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil.

Confira abaixo as vagas abertas na Casa do Trabalhador de Barueri:

Vagas / Requisitos / Salário / Benefícios

Aux. De Depto. Pessoal / Superior em Rh/Adm/Contabilidade ou áreas relacionadas / R$ 1.246,77 / vale transporte, vale refeição e auxílio creche;

Analista de Infra Jr / Superior completo em Adm/ Rede de Computadores ou áreas relacionadas / R$ 2.757,19 / Vale transporte, vale refeição (12,10 /vale card), assistências médica e odontológica (após 3 meses);

Analista de Planejamento / Superior completo em Adm ou áreas relacionadas / Não informado /Vale transporte, vale refeição, assistências médica e odontológica e Aux. Creche;

Assistente de Planejamento / Superior completo ou cursando em Adm ou áreas relacionadas / A combinar / vale transporte, vale refeição, convênio (após 3 meses);

Analista pré venda / Superior em marketing ou Administração / A combinar / VT, VR, AM e AO;

Control Desk / Superior área de exatas / R$ 1.450,95 / VT, VR (12,10 /vale card), AM e AO

Analista de gestão de contratos / Superior Completo ou cursando em Adm ou áreas relacionadas / A combinar / VT, VR(12,10), AM e AO (após 3 meses)

Marceneiro / Ensino Médio completo / R$ 2.500,00 / VT

Serralheiro / Ensino Fundamental completo / R$ 3.000,00 / VT

1/2 oficial de marceneiro / Ensino Fundamental completo / R$ 1.700,00 / VT

Promotor de Crédito / Ensino Médio completo / R$ 1.580,00 / VR, VT, CB, CM, CO, SV e desconto em produtos

Mecânico de automóvel / Ensino Médio completo / R$ 1.650,00 / CB

Supervisor de Loja / Ensino Médio completo/ R$ 2.059,00 / SV, AM, AO, VT e alimentação no local

Atendente JR / Ensino Médio completo / R$ 1.437,88 / SV, AM, AO, VT e alimentação no local

Gerente de loja / Ensino Médio completo / R$ 3.496,00 / SV, AM, AO, VT e alimentação no local