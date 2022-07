Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de controlador de acesso, atendente, pintor e outras

Nesta segunda-feira (11), a Casa do Trabalhador de Barueri reúne 15 vagas de emprego em diversas áreas. A maioria das oportunidades exige o ensino médio.

As vagas são para os cargos de controlador de acesso, auxiliar de televendas, operador de caixa, atendente, líder de loja, auxiliar de recepção, auxiliar de logística (ajudante), ajudante júnior, atendente de restaurante, vendedor (loja/roupas femininas), motorista operador de Munck, cozinheiro, pintor e motorista carreteiro.

As empresas contratantes oferecem vários benefícios, como vale-transporte e vale-alimentação (confira abaixo mais informações sobre cada oportunidade).

Para participar da seleção das vagas, os candidatos devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro de Barueri).

Também é possível se inscrever para a seleção pelo aplicativo Sine Fácil, no celular. A Casa do Trabalhador informa que a ativação do aplicativo Sine Fácil deve ser feita através do QR Code fornecido em atendimento presencial.

Confira detalhes sobre as vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Função / Salário / Benefícios

Controlador de acesso (R$ 1.607,97 / Seguro de vida, vale-refeição e vale-alimentação);

Auxiliar de televendas (R$ 1.216,16 / Assistências médica e odontológica, vale-transporte, comissão, vale-refeição e refeitório na empresa);

Operador de caixa (R$ 1.464,46 / Vale-transporte e vale-alimentação);

Atendente (R$ 1.455,62 / vale-transporte e vale-alimentação);

Líder de loja (Salário a combinar / vale-transporte e vale-alimentação);

Auxiliar de recepção (R$ 1.212,00 / vale-transporte e seguro de vida);

Auxiliar de logística – ajudante (R$ 1.640,89 / vale-transporte, vale-refeição, dentista);

Atendente Jr. (R$ 1.569,88 / vale-transporte, almoço no local, seguro de vida, plano médico e odontológico após 6 meses);

Atendente de restaurante (R$ 1.400,00 / vale-transporte e refeição no local);

Vendedora de loja (R$ 1.455,50 / vale-transporte);

Garçom (R$ 1.500,00 / vale-transporte e refeição no local);

Cozinheiro (R$ 1.500,00, vale-transporte e refeição no local);

Motorista Op de Munck (salário a combinar / vale-refeição e vale-transporte);

Pintor ( R$ 10,38 hora / vales transporte e alimentação;

Motorista Carreteiro (R$ 2.400,00 / vale-alimentação, vale-transporte e refeição no local)