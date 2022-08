Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de vigilante, controlador de acesso, auxiliar de limpeza e mais

A Casa do Trabalhador de Barueri está com algumas vagas de emprego abertas esta semana. A maioria das oportunidades exige o ensino fundamental ou médio completo.

publicidade

As vagas oferecidas são para os cargos de assistente de monitoramento, auxiliar de logística, gerente de fábrica, controlador de acesso, vendedor projetista (móveis planejados), auxiliar de limpeza, operador de estacionamento (manobrista), projetista de móveis e vigilante.

Os salários variam entre R$ 1.384,64 (auxiliar de limpeza) e R$ 7,5 mil (supervisor de oficina). Já os benefícios oferecidos são vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, entre outros, a depender de cada oportunidade.

publicidade

Os candidatos devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador de Barueri, no setor amarelo do Ganha Tempo (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, no Centro).

Confira abaixo detalhes das vagas de emprego:

Função / Requisitos / Salário / Benefícios / Data da entrevista

publicidade

Assistente de monitoramento (Ensino médio completo, com experiência e Habilitação / R$ 1.940,00 / vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e seguro de vida / Entrevista: 17/08/2022);

Auxiliar de Logística (Ensino médio completo, experiência será um diferencial / R$ 1.439,00 / Vale-transporte de R$ 10 por dia e refeição no local/ Entrevista: 17/08/2022);

Gerente de Fábrica / Injeção Plástica (Ensino médio completo, com experiência / Cursando Administração será um diferencial / Salário a combinar / Entrevista: 17/08/2022);

Controlador de acesso (Ensino médio completo, com experiência e informática básica / R$ 1.625,80 / vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e assistência médica / Entrevista: 18/08/2022);

Vendedor Projetista (Móveis planejados) – ( Ensino médio completo, com experiência na função e domínio do software Promob, para desenvolver projetos / R$ 1.618,20 / vale-alimentação, vale-transporte, comissão e seguro de vida / Entrevista: 18/08/2022);

Auxiliar de limpeza (Fundamental completo, com experiência / R$ 1.384,64 / vale-transporte, vale-refeição R$ 17,77, refeição no local e vale-alimentação R$ 123,82 / Entrevista: 18/08/2022);

Controlador de acesso (Ensino médio completo com experiência / R$ 1.607,97 / vale-transporte, vale-refeição R$ 17,77, vale-alimentação R$ 123,82) / Entrevista: 18/08/2022);

Manobrista (Fundamental incompleto, experiência na função será um diferencial / R$ 1.750,64 / vale-transporte e cartão alimentação R$ 200 / Entrevista: 17/08/2022);

Projetista de móveis (Ensino médio completo com experiência / R$ 1.618,20 / vale-transporte, ticket alimentação seguro de vida, salário + comissão escalonada sobre os calores da venda / Entrevista: 18/08/2022);

Vigilante (Ensino médio completo com experiência – candidatos homens / R$ 1.845,06 / assistência médica, vale-refeição R$ 32 por dia / Entrevista: 18/08/2022)