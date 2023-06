Casa do Trabalhador de Jandira faz seleção para 30 vagas de jardineiro

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira realiza uma nova seleção com 30 vagas para a função de jardineiro. O processo seletivo será realizado na Casa do Trabalhador, no dia 12 de junho, das 9h às 12h.

Para participar do recrutamento é preciso ter idade entre 30 e 50 anos, ter concluído o ensino fundamental, além de possuir experiência em algumas funções, como roçagem, poda, plantio e refinamento.

O nome da empresa contratante não foi informado. Já o salário oferecido é de R$ 1.590. O colaborador também terá direito a vale-transporte, cesta básica e seguro de vida. A escala de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h48.

Os interessados deverão comparecer na próxima segunda (12), a partir das 9h, na secretaria responsável, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570 – Vila Mercedes, com os seus respectivos documentos pessoais com foto e currículos atualizados.