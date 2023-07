Casa do Trabalhador de Jandira intermedia contratação de mais de 40 atendentes para Mc Donald’s

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta segunda-feira (10), das 8h às 16h, processo seletivo para contratação de atendente de restaurante.

As vagas, destinados a homens e mulheres acima de 17 anos com ensino médio, são para trabalhar no Mc Donald’s de Jandira. Os interessados têm de ser comunicativos e não precisam ter experiência.

Os candidatos devem comparecer no dia e horário especificado na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) com documentos pessoais com foto e currículo atualizado.

O salário é de R$ 1.318,00 além de vale transporte, auxílio faculdade, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e premiações.