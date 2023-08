Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para operador de caixa e repositor

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na segunda-feira (28), a partir das 9h, processo seletivo para operador (30 vagas) de caixa e repositor (30 vagas).

Tanto para operador de caixa como para repositor, os candidatos podem ser homens ou mulheres moradores da região, com idade entre 18 a 45 anos, com ensino médio completo e disponibilidade de horário. Não é necessário ter experiência.

O salário oferecido para ambas as funções é de R$1.606,00, além de vale-transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, premiações. A escala é 6×1.

As inscrições serão realizadas no dia 28, a partir das 9h, na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes).

Os candidatos devem comparecer com documento pessoal com foto e currículo atualizado.

