Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para vários cargos na área industrial

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na próxima quinta-feira (5), processo seletivo para vários cargos na área industrial.

As vagas disponíveis são:

Mecânico de refrigeração;

Pintor eletrostático;

Eletricista industrial;

Montador industrial;

Soldador industrial.

Os candidatos, que podem ser homens e mulheres, devem ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade para realizar cursos no SENAI. Não é exida experiência.

O salário oferecido para essas funções é de R$ 1.963,50, além de benefícios.

Os interessados em participar dessa seleção devem comparecer a Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes) no dia 5, das 10h às 15h com documento com foto e currículo atualizado.

