Casa do Trabalhador de Jandira tem 6 vagas para ajudante

Nesta quarta-feira (27), a Casa do Trabalhador de Jandira realiza a entrevista com candidatos a 6 vagas de ajudante. As vagas são para homens, com idade entre 20 e 50 anos, com Ensino Fundamental completo. Não é necessário experiência na função

Os interessados precisam ter disponibilidade para horário diurno ou noturno, viagens e trabalhar nos finais de semana.

O salário oferecido é de R$ 1.548,74 e, após 6 meses, passa a R$ 1.681,83, além de vale-transporte, plano de saúde e odontológico e seguro de vida.

As vagas são para pessoas que residam em Jandira, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Itapevi ou Santana de Parnaíba.

As entrevistas começam às 13h na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570 – Vila Mercedes) e os candidatos devem comparecer com documento oficial com foto e currículo atualizado.

