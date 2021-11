Casa do Trabalhador de Jandira tem vagas de eletricista, padeiro, auxiliar de estoque e mais

A Casa do Trabalhador de Jandira anunciou nesta quarta-feira (17) que reúne 11 vagas de emprego para cinco cargos. São oferecidas 4 vagas para eletricista, auxiliar de estoque (3), confeiteiro (1), padeiro (1) e técnico em química (1).

As oportunidades para a função de auxiliar de estoque são direcionadas a candidatos que tenham ensino médio completo e conhecimento em logística (Check-in e Check-out). As vagas para eletricista são destinadas a candidatos do sexo masculino, com idade entre 25 e 55 anos.

Para confeiteiro e padeiro, o único requisito é ter experiência na área. Já para a oportunidade de técnico em química, é necessário ser recém-formado e ter CRQ (preferencialmente).

As vagas estarão disponíveis aos candidatos até o dia 22 de novembro. Para se candidatar, os interessados devem comparecer, com currículo, na Casa do Trabalhador de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

