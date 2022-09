Casa do Trabalhador de Jandira terá seleção para 30 vagas em logística nesta terça (20)

A Casa do Trabalhador da cidade recebe nesta terça-feira (20) novo processo seletivo com 30 vagas de emprego na área de logística. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de expedição, conferente e operador de empilhadeira.

publicidade

Para auxiliar de expedição, são ofertadas 16 vagas destinadas a homens que tenham o ensino fundamental completo. Podem se candidatar para a função de conferente (8 vagas) homens e mulheres que tenham o ensino médio completo.

O cargo de operador de empilhadeira (5) é destinado a homens e mulheres com o ensino médio completo e curso na área. Já para auxiliar de serviços gerais (1) podem se candidatar mulheres que tenham o fundamental completo.

publicidade

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 333, no Centro, nesta terça-feira, 20 de setembro, a partir das 8h, com documentos pessoais com foto (RG ou CPF) e currículos.