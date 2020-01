Casa em Osasco onde traficantes preparavam drogas para a venda tinha até câmeras de monitoramento

Policiais civis do 33°DP – Pirituba (Decap) prenderam, na tarde desta quarta-feira (15), um homem acusado de tráfico de drogas no Munhoz Jr., zona Norte de Osasco.

Ele foi detido em uma residência utilizada para guardar e preparar drogas para comercialização – conhecida como “casa bomba” na linguagem policial. O imóvel tinha até câmeras de segurança para monitoramento.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações em torno da “casa bomba” no Munhoz Jr. começaram no ano passado. Não foi especificada a quantidade de entorpecentes apreendidos. Segundo a polícia, “foi apreendida grande quantidade de drogas e vasto material utilizado no preparo e embalagem”.

Publicidade

As investigações prosseguem para identificar a origem da droga e demais envolvidos.